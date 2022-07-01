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Ястремська поступилася в другому раунді парного Wimbledon. Чемпіонка Токіо-2020 йде далі

Україно-угорський дует не зміг вирвати перемогу на тайбрейку
Теніс Grand Slam
18:51
Ястремська поступилася в другому раунді парного Wimbledon. Чемпіонка Токіо-2020 йде далі
Даяна Ястремська / Фото - Facebook
Українська тенісистка Даяна Ястремська в дуеті з угоркою Далмою Галфі не змогли вийти в третій раунд парного турніру Wimbledon-2022.

Ястремська і Галфі в божевільному матчі програли чемпіонці Токіо-2020 швейцарці Белінді Бенчіч та Сторм Сандерс з Австралії – 2:6, 7:6, 6:7.

Матч почався вчора, проте через погодні умови був перерваний. В цілому зустріч тривала 2 години 37 хвилин. За цей час україно-угорський дует 1 раз подав навиліт, допустив три подвійні помилки і реалізував 2 з 13 брейкпойнтів.

Відзначимо, що третій сет Ястремская та Галфі програли на тайбрейку з рахунком 16:18.

Даяна в восьмий раз виступила в парній сітці на турнірі Великого Шолома і вдруге – на британському мейджорі. 

Раніше українка Надія Кіченок в дуеті з румункою Ралукою-Йоаною Олару вийшли в третій раунд парного турніру Wimbledon-2022.
Володимир Кириченко
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Теги

Даяна Ястремская Белінда Бенчіч Wimbledon

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