Ястремська вилетіла на старті турніру у Франції
Ястремська: «Поважаю українську мову – зараз посилено займаюся, аби розмовляти нею чисто»
Даяна відповіла на питання щодо російської
Фото: USTA
Даяна Ястремська у своєму Telegram каналі повідомила, що розвиває своє знання української мови:
Мене питали, чому я пишу і розмовляю російською. З самого дитинства я в Одесі, з родиною, з друзями, розмовляла російською, мені так зручніше. І люди, які мене підтримують, не всі знають українську. Я поважаю українську мову, і зараз посилено займаюся, щоб розмовляти нею чисто.
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції.
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