Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру WTA в Істборні
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (42 WTA) впевнено продовжує виступи на трав’яному турнірі серії WTA 250 в Істборні (Велика Британія).
У матчі 1/8 фіналу Ястремська у двох сетах обіграла господарку турніру Франческу Джонс (125 WTA), віддавши суперниці лише три гейми.
Українка вперше за три виступи в Істборні вийшла до чвертьфіналу.
WTA 250 Істборн (Велика Британія). 1/8 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія) [WC] – 6:2, 6:1
У чвертьфіналі суперницею Даяни Ястремської стане представниця Філіппін — Александра Еала, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію.
Ястремська продовжує вдалі виступи на траві – перемогла на старті турніру в Істборні.
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