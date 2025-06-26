Олег Гончар

В чвертьфіналі турніру WTA 250 в Істборні українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 42) програла кваліфаєрці Александрі Еалі (WTA 74) із Філіппін з рахунком 1:6, 2:6.

Матч тривав 65 хвилин. за які тенісистки не подавали навиліт. При цьому, Даяна зробила дві подвійні помилки, та реалізувала три із семи брейків.

Еалі допустила одну подвійну помилку, та реалізувала сім із дванадцяти брейків.

Нагадаємо, що в попередніх колах Даяна перемогла Магду Лінетт та Франческу Джонс.