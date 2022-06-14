Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі
Українка в двох сетах розібралася з полькою Лінетт
Даяна Ястремська / Фото - Getty ImagesУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №79) з рахунком 6:4, 6:3 обіграла польку Магду Лінетт (№65 WTA) в першому раунді турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
До цього Ястремська двічі обігравала Магду на харді: в 2018 році в кваліфікації турніру в Нью-Хейвені і в 2019 році в півфіналі змагань в Хуахіна.
Українка перервала серію з чотирьох поразок, яка почалася в кінці квітня у другому колі Мадрида. Після турніру в Іспанії українка програла на старті турніру WTA 125 в Парижі, Roland Garros і Хертогенбосі.
У наступному раунді Даяна зіграє проти переможниці матчу між першою сіяною Оленою Остапенко і кваліфаєршою Ребеккою Марино.
Нагадаємо, на турнірі в Хертогенбосі Ястремська не стала тиснути руку росіянці єкатерині александровій.