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Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі

Українка в двох сетах розібралася з полькою Лінетт
Теніс WTA
14:55
Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі
Даяна Ястремська / Фото - Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №79) з рахунком 6:4, 6:3 обіграла польку Магду Лінетт (№65 WTA) в першому раунді турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія). 

До цього Ястремська двічі обігравала Магду на харді: в 2018 році в кваліфікації турніру в Нью-Хейвені і в 2019 році в півфіналі змагань в Хуахіна.

Українка перервала серію з чотирьох поразок, яка почалася в кінці квітня у другому колі Мадрида. Після турніру в Іспанії українка програла на старті турніру WTA 125 в Парижі, Roland Garros і Хертогенбосі.

У наступному раунді Даяна зіграє проти переможниці матчу між першою сіяною Оленою Остапенко і кваліфаєршою Ребеккою Марино.

Нагадаємо, на турнірі в Хертогенбосі Ястремська не стала тиснути руку росіянці єкатерині александровій.
Володимир Кириченко
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Теги

Даяна Ястремская Магда Лінетт Бірмінгем (WTA)

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