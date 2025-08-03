Олег Гончар

В Монреалі (Канада) пройшов матч четвертого кола між українкою Даяною Ястремською (WTA 35) та Оленою Рибакіною (WTA 12) з Казахстану.

Ястремська за підсумками гри поступилася з рахунком 7:5, 2:6, 5:7.

Матч тривав 153 хвилини, упродовж яких Ястремська подала чотири ейси проти семи у суперниці. При цьому, у Даяни було сім подвійних помилок, тоді як у Рибакіної їх було дев’ять.

Також Ястремька використала три із семи брейків проти п’яти із дев’яти у Рибакіної.

Для тенісисток це був другий очний матч у кар’єрі і друга перемога Рибакіної.

У чвертьфіналі Рибакіна зіграє проти українки Марти Костюк, яка здолала американку Маккартні Кесслер.

Костюк та Рибакіна за свою кар’єру провели чотири матчі та мають по дві перемоги кожна. При цьому, останні дві гри виграла Олена.