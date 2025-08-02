Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) здобула вольову перемогу у третьому колі престижного турніру WTA 1000 у Монреалі (Канада).

У трьохсетовому матчі вона переграла представницю США Маккартні Кесслер (WTA 32) — 5:7, 6:3, 6:3.

Зазначимо, що в першому сеті за рахунку 5:4 у Костюк було два сетболи на подачі суперниці.

За вихід до півфіналу Костюк зіграє з переможницею поєдинку Рибакіна – Ястремська.