Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) поділилася враженнями після перемоги в півфіналі турніру WTA 250 у Ноттінгемі, яка дозволила їй вийти до сьомого фіналу в кар’єрі. Слова наводить ВТУ.

Чесно кажучи, не знала, що це вже сьомий фінал — я не рахувала (сміється). Але дуже щаслива! Це мій перший фінал з лютого і перший на трав’яному покритті. Я люблю грати на траві, хоча маю невелику алергію. Попри це, у нас із травою склався хороший «зв’язок». Даяна Ястремська

Вона також відзначила непрості умови гри через паузу, викликану дощем, але підкреслила, що пишається своєю здатністю зберегти концентрацію:

Я схвильована, це був хороший матч. Через дощ гра трохи ускладнилася, але я змогла залишитися в грі — і цим дуже пишаюся. Даяна Ястремська

Говорячи про свою гру, Ястремська з гумором згадала яскраві епізоди:

Іноді м’ячі вилітали аж до трибун, але загалом усе працювало добре — трохи тут, трохи там. Просто ще одна гарна перемога. І я не можу дочекатися фіналу! Нарешті зіграю о 12:00, бо всі попередні матчі в мене були об 11-й. Можливо, це така традиція (усміхається). Але цього разу я зможу поспати трохи більше. Даяна Ястремська

Ястремська вийшла у фінал турніру у Ноттінгемі.