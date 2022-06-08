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Ястремская не стала тиснути руку росіянці після матчу. Відео

Даяна після поразки лише вдарила ракеткою по ракетці суперниці
Теніс WTA
22:42
Ястремская не стала тиснути руку росіянці після матчу. Відео

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 80) після поразки (6:2, 6:7, 2:6) у першому колі турніру WTA250 в Гертогенбосе (Нідерланди) не стала тиснути руку росіянці Катерині Олександровій (WTA 30).


Нагадаємо, до турніру в Нідерландах Ястремська завершила виступи в першому колі Відкритого чемпіонату Франції.


Карен Агабекян
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Даяна Ястремская

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