Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Ястремская не стала тиснути руку росіянці після матчу. Відео
Даяна після поразки лише вдарила ракеткою по ракетці суперниці
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 80) після поразки (6:2, 6:7, 2:6) у першому колі турніру WTA250 в Гертогенбосе (Нідерланди) не стала тиснути руку росіянці Катерині Олександровій (WTA 30).
Нагадаємо, до турніру в Нідерландах Ястремська завершила виступи в першому колі Відкритого чемпіонату Франції.
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