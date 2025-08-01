Олег Гончар

У третьому колі турніру WTA 500 в Монреалі українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 35) обіграла 11-ту ракетку світу із США Емму Наварро з рахунком 7:5, 6:4.

Матч тривав 103 хвилини, упродовж яких Ястремська подала чотири ейси, тоді як суперниці вони не вдавалися. При цьому, обидві тенісистки допустили по чотири подвійні помилки.

Також Ястремська реалізувала п’ять із дев’яти брейків проти трьох із 12 у суперниці.

Тенісистки раніше грали на Відкритому чемпіонаті Австралії у 2024 році й тоді Даяна виграла в трьох сетах.

У четвертому колі Ястремська зіграє проти Олени Рибакіної з Казахстану (WTA 12). Вони раніше зустрічалися лише раз. Цього року на Відкритому чемпіонаті Австралії Даяна програла у двох сетах.

Нагадаємо, що в четверте коло турніру в Монреалі також вийшла українка Марта Костюк.