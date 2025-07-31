Костюк перемогла Касаткіну на тайбрейку й вийшла в 1/8 фіналу на турнірі у Канаді
Українка перемогла суперницю у трьох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Марта Костюк (28 WTA) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Монреалі (Канада).
У матчі 1/16 фіналу українка на тайбрейку обіграла Дар’ю Касаткіну, яка представляє Австралію (18 WTA) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Наступною суперницею Марти стане переможниця протистояння між американкою Маккартні Кесслер та росіянкою міррою андрєєвою.