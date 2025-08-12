Олег Гончар

Українська тенісистка Даяна Ястремська не вийшла на матч третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США) проти другої ракетки світу, американки Корі Гауфф.

Завдяки цьому Гауфф автоматично пройшла до 1/8 фіналу, де зіграє з переможницею матчу між латвійкою Оленою Остапенко та італійкою Лючиєю Бронцетті.

Турнір у Цинциннаті триває з 7 по 18 серпня. У жіночому одиночному розряді чинною чемпіонкою є перша ракетка світу, білоруска Арина Соболенко.

Нагадаємо, Ястремська у другому колі турніру обіграла Вікторію Томову.