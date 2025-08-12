Ястремська знялася з матчу третього кола в Цинциннаті
Українка не вийшла на корт проти Корі Гауфф
близько 2 годин тому
Даяна Ястремська / Фото: j48tennis.net
Українська тенісистка Даяна Ястремська не вийшла на матч третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США) проти другої ракетки світу, американки Корі Гауфф.
Завдяки цьому Гауфф автоматично пройшла до 1/8 фіналу, де зіграє з переможницею матчу між латвійкою Оленою Остапенко та італійкою Лючиєю Бронцетті.
Турнір у Цинциннаті триває з 7 по 18 серпня. У жіночому одиночному розряді чинною чемпіонкою є перша ракетка світу, білоруска Арина Соболенко.
Нагадаємо, Ястремська у другому колі турніру обіграла Вікторію Томову.