Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 31) у другому колі турніру серії WTA1000 в американському Цинциннаті обіграла Вікторію Томову (WTA, 102) 6:4, 2:6, 6:2.

За 2 години на корті українка 5 разів подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з одинадцяти та 7 разів помилилася при подачі. Болгарка зробила 7 ейсів, 4 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Ястремської стане переможниця протистояння Ван Сінь – Коко Гофф.

Нагадаємо, що раніше Марта Костюк вийшла у третє коло змагань у Цинциннаті.