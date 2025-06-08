Завацька не змогла пробитися в основу турніру в Італії

Катаріна програла у півфіналі кваліфікації Challenger

близько 6 годин тому

Фото: btu.org.ua
Фото: btu.org.ua
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 267) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challlenger в Італії поступилася Алессандрі Маццолі (WTA, 619) 6:2, 5:7, 2:6.

За 2 з половиною години на корті українка 5 разів подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та 6 разів помилилася при подачі. Італійка зробила 6 брейків та три «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що Коко Гофф стала тріумфаторкою Roland Garros.

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