Завацька не змогла пробитися в основу турніру в Італії
Катаріна програла у півфіналі кваліфікації Challenger
близько 6 годин тому
Фото: btu.org.ua
Катаріна Завацька (WTA, 267) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challlenger в Італії поступилася Алессандрі Маццолі (WTA, 619) 6:2, 5:7, 2:6.
За 2 з половиною години на корті українка 5 разів подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та 6 разів помилилася при подачі. Італійка зробила 6 брейків та три «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Нагадаємо, що Коко Гофф стала тріумфаторкою Roland Garros.
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