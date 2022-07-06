Завацька поступилася шостій сіяній на турнірі в Швеції

Українка в двох сетах програла Лорен Девіс

Фото: j48tennis.net

Катаріна Завацька (WTA, 227) програла матч другого раунду турніру серії WTA125 у Бастаді, Швеція, шостій сіяній Лорен Девіс (WTA, 102) 4:6, 1:6.



За півтори години на корті українка зробила 1 ейс, 4 рази помилилася при подачі та реалізувала 2 брейк-поінти з чотирьох. Американка зробила 6 брейків та одного разу подала навиліт. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Завацька відмовилася від підпису у колективному листі українських гравців з критикою віцепрезидента ФТУ.