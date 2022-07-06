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Завацька поступилася шостій сіяній на турнірі в Швеції

Українка в двох сетах програла Лорен Девіс
Теніс WTA
17:14
Завацька поступилася шостій сіяній на турнірі в Швеції
Фото: j48tennis.net

Катаріна Завацька (WTA, 227) програла матч другого раунду турніру серії WTA125 у Бастаді, Швеція, шостій сіяній Лорен Девіс (WTA, 102) 4:6, 1:6.

За півтори години на корті українка зробила 1 ейс, 4 рази помилилася при подачі та реалізувала 2 брейк-поінти з чотирьох. Американка зробила 6 брейків та одного разу подала навиліт. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Завацька відмовилася від підпису у колективному листі українських гравців з критикою віцепрезидента ФТУ.

Олег Шумейко-молодший
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Катаріна Завацкая

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