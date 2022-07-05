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Завацька вийшла до другого раунду турніру WTA 125 в Бастаді
Українка в двох сетах обіграла американку Ді Лоренцо
Катаріна Завацька / Фото - TwitterУкраїнська тенісистка Катаріна Завацкая (№ 227 WTA) обіграла американку Франческу Ді Лоренцо (№ 245 WTA) в першому раунді турніру WTA 125 в Бастаді (Швеція) – 6:4, 6:2.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки і реалізувала 5/13 брейк-пйнтів.
В 1/8 фіналу турніру в Бастаді Завацька зустрінеться з ще однією американкою (№ 102 WTA) Лорен Девіс.
Нагадаємо, раніше Завацька програла у фіналі кваліфікації Wimbledon-2022.
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