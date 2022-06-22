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Завацька пробилася в фінал кваліфікації Wimbledon

Українка в двох сетах впоралася з суперницею з США
Теніс Grand Slam
19:59
Завацька пробилася в фінал кваліфікації Wimbledon
Катаріна Завацька / Фото: j48tennis

У другому колі кваліфікації Wimbledon українка Катаріна Завацька (WTA 229) виграла у американки Робін Андерсон (WTA 164) з рахунком 6:4, 6:3.

Матч тривав 86 хвилин, протягом яких Завацька подала один ейс проти двох у суперниці. При цьому, Катаріна допустила шість подвійних помилок, тоді як у Андерсон була всього одна.

Також Завацька реалізувала п'ять з семи брейків проти двох з шести у американки.

У фіналі кваліфікації українка зіграє з переможницею матчу Маріам Болквадзе і Яни Фетт.

Нагадаємо, раніше в кваліфікації Wimbledon розгромно програла Дар'я Снігур.

Карен Агабекян
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Катаріна Завацкая Wimbledon

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