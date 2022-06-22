Марченко програв у другому раунді кваліфікації Wimbledon
Завацька пробилася в фінал кваліфікації Wimbledon
Українка в двох сетах впоралася з суперницею з США
19:59
Катаріна Завацька / Фото: j48tennis
У другому колі кваліфікації Wimbledon українка Катаріна Завацька (WTA 229) виграла у американки Робін Андерсон (WTA 164) з рахунком 6:4, 6:3.
Матч тривав 86 хвилин, протягом яких Завацька подала один ейс проти двох у суперниці. При цьому, Катаріна допустила шість подвійних помилок, тоді як у Андерсон була всього одна.
Також Завацька реалізувала п'ять з семи брейків проти двох з шести у американки.
У фіналі кваліфікації українка зіграє з переможницею матчу Маріам Болквадзе і Яни Фетт.
Нагадаємо, раніше в кваліфікації Wimbledon розгромно програла Дар'я Снігур.
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