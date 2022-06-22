Снігур без особливих проблем подолала стартовий бар'єр кваліфікації WImbledon-2022
Снігур розгромно програла в кваліфікації Wimbledon
Українка виграла два гейми
18:57
Фото: btu.org.ua
Дар’я Снігур (WTA, 130) програла в другому раунді кваліфікації Wimbledon Тімеї Бабош (WTA, 294) 0:6, 2:6.
За 50 хвилин на корті українка одного разу помилилася при подачі. Угорка 10 разів подала навиліт, припустилася однієї «подвійної» та реалізувала брейк-поінти з восьми. Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Катаріна Завацька вийшла в друге коло відбору, а Катерина Байндл поступилася в стартовому раунді кваліфікації.
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