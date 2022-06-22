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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Снігур розгромно програла в кваліфікації Wimbledon

Українка виграла два гейми
Теніс Grand Slam
18:57
Снігур розгромно програла в кваліфікації Wimbledon
Фото: btu.org.ua

Дар’я Снігур (WTA, 130) програла в другому раунді кваліфікації Wimbledon Тімеї Бабош (WTA, 294) 0:6, 2:6.

За 50 хвилин на корті українка одного разу помилилася при подачі. Угорка 10 разів подала навиліт, припустилася однієї «подвійної» та реалізувала  брейк-поінти з восьми. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Катаріна Завацька вийшла в друге коло відбору, а Катерина Байндл поступилася в стартовому раунді кваліфікації.

Олег Шумейко-молодший
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Дарина Снігур

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