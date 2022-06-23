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Завацька програла у фіналі кваліфікації Wimbledon-2022

Українка не змогла вийти в основну сітку британського мейджора
Теніс Grand Slam
20:14
Завацька програла у фіналі кваліфікації Wimbledon-2022
Катаріна Завацька / Фото - БТУ
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№ 229 WTA) з рахунком 6:3, 3:6, 3:6 програла хорватці Яні Фетт (№ 254 WTA) в фіналі кваліфікації Wimbledon-2022.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. Українка не виконала жодної подачі навиліт, допустила 6 подвійних помилок.

Відзначимо, що рахунок в офіційних зустрічах тенісисток став 3:0 на користь хорватки.

Катаріна вперше зіграла у фінальному раунді кваліфікації на британському мейджорі. До нинішнього розіграшу турніру вона двічі програвала в стартовому колі. 

Ніхто з українських тенісистів в цьому році не зміг подолати кваліфікацію Wimbledon.

Нагадаємо, Дар'я Снігур програла у другому раунді кваліфікації Тімее Бабош (0:6, 2:6).
Володимир Кириченко
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Катаріна Завацкая Wimbledon

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