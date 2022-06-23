Завацька поділилася емоціями після виходу в фінал кваліфікації Wimbledon
Завацька програла у фіналі кваліфікації Wimbledon-2022
Українка не змогла вийти в основну сітку британського мейджора
20:14
Катаріна Завацька / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Катаріна Завацька (№ 229 WTA) з рахунком 6:3, 3:6, 3:6 програла хорватці Яні Фетт (№ 254 WTA) в фіналі кваліфікації Wimbledon-2022.
Матч тривав 2 години 14 хвилин. Українка не виконала жодної подачі навиліт, допустила 6 подвійних помилок.
Відзначимо, що рахунок в офіційних зустрічах тенісисток став 3:0 на користь хорватки.
Катаріна вперше зіграла у фінальному раунді кваліфікації на британському мейджорі. До нинішнього розіграшу турніру вона двічі програвала в стартовому колі.
Ніхто з українських тенісистів в цьому році не зміг подолати кваліфікацію Wimbledon.
Нагадаємо, Дар'я Снігур програла у другому раунді кваліфікації Тімее Бабош (0:6, 2:6).
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