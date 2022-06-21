Завацька успішно стартувала в кваліфікації Wimbledon

Українка витратила три сети для перемоги

Катаріна Завацька / Фото: j48tennis

У першому колі кваліфікації Wimbledon українка Катаріна Завацька (WTA 229) виграла у британки Рани Стойбер (WTA 986) з рахунком 6:3, 6:7, 7:5.



Матч тривав 150 хвилин, протягом яких дівчата не подавали ейсів і обидві допустили по п'ять подвійних помилок.

Також Завацька реалізувала 5 з 12 брейк-пойнтів проти 2 з 7 у опонентки.

У другому колі кваліфікації Wimbledon Завацька зіграє проти Робін Андерсон (WTA 164) з США.

Нагадаємо, перше коло кваліфікації не змогла подолати Катерина Байндль.