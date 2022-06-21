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Завацька успішно стартувала в кваліфікації Wimbledon
Українка витратила три сети для перемоги
22:59
Катаріна Завацька / Фото: j48tennis
У першому колі кваліфікації Wimbledon українка Катаріна Завацька (WTA 229) виграла у британки Рани Стойбер (WTA 986) з рахунком 6:3, 6:7, 7:5.
Матч тривав 150 хвилин, протягом яких дівчата не подавали ейсів і обидві допустили по п'ять подвійних помилок.
Також Завацька реалізувала 5 з 12 брейк-пойнтів проти 2 з 7 у опонентки.
У другому колі кваліфікації Wimbledon Завацька зіграє проти Робін Андерсон (WTA 164) з США.
Нагадаємо, перше коло кваліфікації не змогла подолати Катерина Байндль.
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