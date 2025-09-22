Збірна світу перемогла збірну Європи та виграла Кубок Лейвера
Алекс де Мінор не зазнав жодної поразки
У Сан-Франциско, штат Каліфорнія, США завершився розіграш Кубка Лейвера. Втретє перемогу на збірною Європи здобула збірна світу, скоротивши відставання у протистоянні до 3:5.
Кубок Лейвера
Каспер Рууд – Райлі Опелка 6:4, 7:6 (4)
Якуб Меншик – Алекс Мікелсен 6:1, 6:7 (3), 10-8
Флавіо Коболлі – Жоау Фонсека 4:6, 3:6
Карлос Алькарас / Якуб Меншик – Тейлор Фрітц / Алекс Мікелсен 7:6 (7), 6:4
Алєксандер Звєрєв – Алекс де Мінор 1:6, 4:6
Хольгер Руне – Франсіско Черундоло 3:6, 6:7 (5)
Карлос Алькарас – Тейлор Фрітц 3:6, 2:6
Каспер Рууд / Хольгер Руне – Алекс де Мінор / Алекс Мікелсен 3:6, 4:6
Карлос Алькарас / Каспер Рууд – Алекс Мікелсен / Райлі Опелка 7:6 (4), 6:1
Якуб Меншик – Алекс де Мінор 3:6, 4:6
Карлос Алькарас – Франсіско Черундоло 6:2, 6:1
Алєксандер Звєрєв – Тейлор Фрітц 3:6, 6:7 (4)
Нагадаємо, що збірна Італії виграла Кубок Біллі Джин Кінг.
