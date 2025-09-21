Кривдниця України Італія виграла Кубок Біллі Джин Кінг
У фіналі італійки переграли представниць США
14 хвилин тому
Фото: Getty Images
Збірна Італії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг перемогла національну команду США.
Все вирішилося в одиночних зустрічах – Елізабетта Коччаретто переграла Емму Наварро, а Жасмін Паоліні переграла Джессіку Пегулу.
Кубок Біллі Джин Кінг. Фінал
Елізабетта Коччаретто – Емма Наварро 6:4, 6:4
Жасмін Паоліні – Джессіка Пегула 6:4, 6:2
Збірна Італії вдруге поспіль перемогла у Кубку Біллі Джин Кінг – у 2024 році італійки переграли у фіналі Словаччину 2:0.
Нагадаємо, що у півфіналі італійки переграли збірну України 2:1.
