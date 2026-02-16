Олег Шумейко

Відоме місце проведення номінально домашнього матчу жіночої команди України з тенісу у Кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг з Польщею.

Зустріч відбудеться у польському Глівіце та пройде 10-11 квітня 2026 року. Ігри пройдуть на ґрунтовому покритті, яке є улюбленим для першої ракетки Польщі Іги Швьонтек.

Відзначимо, що у 2025 році українки грали у польському Радомі у рамках Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Тоді збірна України обіграла польок та швейцарок, а у фінальній частині турніру дісталася до півфіналу.

Нагадаємо, що збірна України опустилася у рейтингу збірних.