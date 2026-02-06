Збірна України попри статус господаря зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг на корті суперниць
У квітні українки зустрінуться з Польщею
26 хвилин тому
10-11 квітня жіноча команда України у рамках кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проведе номінально домашній матч з Польщею на кортах суперниць. Про це повідомив президент Федерації тенісу Польщі Даріуш Лукашевський, якого цитує btu.org.ua:
У день жеребкування, коли ми дізналися, хто суперник, ми розпочали переговори. Вони пройшли гладко, оскільки у нас дуже добрі стосунки з українською федерацією та її віце-президентом Євгеном Зукіним. Зміну господаря ще мала схвалити Міжнародна федерація тенісу (ITF), і формальності зайняли кілька днів.
Відзначимо, що у 2025 році українки грали у польському Радомі у рамках Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Тоді збірна України обіграла польок та швейцарок, а у фінальній частині турніру дісталася до півфіналу.
