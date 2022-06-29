«Жахливі речі відбуваються в Україні». Цуренко на Wimbledon закликала допомагати народу, який бореться з терористами рф

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Леся Цуренко поспілкувалася з пресою після перемоги над Ангеліною Калініною на Wimbledon:



Сьогодні я грала із синьо-жовтою стрічкою? Так, я запитала організаторів, мені відповіли, що можна. За останній тиждень в Україні сталися жахливі речі, у Кременчуці була терористична атака, багато мирного населення загинуло. Мені дуже боляче бачити, що російська пропаганда каже, що торговельний центр не працював. Це брехня, бо мій тренер із фітнесу з цього міста. Його теща там працює, їй пощастило, що того дня вона мала вихідний. Мій тренер та його батько були неподалік, його батька збило на землю ударною хвилею, а йому, як я зрозуміла, дісталося по голові.

Жахливі речі відбуваються в Україні. Я почуваюсь жахливо. І дуже винною, бо здається, ніби я нічого не можу вдіяти. Але я продовжую грати, як я казала, я жертвую щонайменше 10% із призових.

Чи я відчувала підтримку глядачів? Звісно, це був великий корт. Дві українки грали, багато глядачів. Чудова підтримка, однозначно. Сьогодні, коли ми їхали з готелю до клубу, наш водій розповіла, що вона поселила вдома двох українців. Це неймовірно, як сильно люди допомагають, що роблять для українців. Я була на польському кордоні, я бачила, скільки там було людей, вони були розгублені. Сотні, тисячі людей. Вони всі складали своє життя у дві валізи. З дітьми, з дідусями та бабусями, у когось близькі з інвалідністю. І вони всі розгублені. Тож будь-яка підтримка, яку ви надаєте українцям, вона буде прекрасною.