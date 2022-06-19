Олександр Звєрєв не встигне відновиться до Wimbledon
Зверев: «Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти»
Німецький тенісист сумнівається, що виступить на Grand Slam
11:45
Друга ракетка світу Олександр Зверев сумнівається, що виступить на US Open.
Німця цитує портал eurosport.de:
«Коли я підвернув ногу, було так боляче, ніби в неї вистрілили. Мені пощастило, що я не пошкодив кістку. Спочатку у лікарів були такі побоювання.
Зараз я нічого особливо не роблю - лежу в ліжку з собаками. Але я двічі в день ходжу в тренажерку. Нога все ще в гіпсі, але я намагаюся підтримувати верхню половину тіла в формі.
Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти. Я не буду повертатися, поки не наберу потрібну для цього форму. Але з турніру я поки не знявся».
Олександр Зверев не встигне відновиться до Wimbledon.
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