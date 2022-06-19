Зверев: «Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти»

Друга ракетка світу Олександр Зверев сумнівається, що виступить на US Open.

Німця цитує портал eurosport.de:

Зараз я нічого особливо не роблю - лежу в ліжку з собаками. Але я двічі в день ходжу в тренажерку. Нога все ще в гіпсі, але я намагаюся підтримувати верхню половину тіла в формі.

Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти. Я не буду повертатися, поки не наберу потрібну для цього форму. Але з турніру я поки не знявся».