Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
TOTAL COMBAT
13:10
Більярд. Відкритий кубок Львова

Зверев: «Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти»

Німецький тенісист сумнівається, що виступить на Grand Slam
Теніс Grand Slam
11:45
Зверев: «Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти»

Друга ракетка світу Олександр Зверев сумнівається, що виступить на US Open.

Німця цитує портал eurosport.de:

«Коли я підвернув ногу, було так боляче, ніби в неї вистрілили. Мені пощастило, що я не пошкодив кістку. Спочатку у лікарів були такі побоювання.

Зараз я нічого особливо не роблю - лежу в ліжку з собаками. Але я двічі в день ходжу в тренажерку. Нога все ще в гіпсі, але я намагаюся підтримувати верхню половину тіла в формі.

Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти. Я не буду повертатися, поки не наберу потрібну для цього форму. Але з турніру я поки не знявся».

Олександр Зверев не встигне відновиться до Wimbledon.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Звєрєв US Open

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Теніс Grand Slam
18 червня 19:35
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»
Теніс Grand Slam
15 червня 20:30
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором
Теніс Grand Slam
15 червня 08:25
Джокович ризикує пропустити US Open
Джокович ризикує пропустити US Open
Теніс Grand Slam
14 червня 20:45
Олександр Звєрєв не встигне відновиться до Wimbledon
Олександр Звєрєв не встигне відновиться до Wimbledon
Теніс Grand Slam
07 червня 19:45
Звірівши: «Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги»
Звірівши: «Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги»
Теніс Grand Slam
04 червня 20:20

Новини: Теніс

Зверев: «Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти»
Зверев: «Якщо я поїду на US Open, то не для того, щоб провести один-два матчі, а щоб виграти»
Grand Slam
11:45
Серена Вільямс опублікувала відео з тренування на трав'яному покритті
Серена Вільямс опублікувала відео з тренування на трав'яному покритті
Grand Slam
07:55
Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»
Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»
WTA
18 червня 20:05
Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Grand Slam
18 червня 19:35
Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»
Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»
Grand Slam
18 червня 18:30
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні
WTA
18 червня 17:20
Наомі Осака знялася з Wimbledon
Наомі Осака знялася з Wimbledon
Grand Slam
18 червня 15:55
Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
ATP
18 червня 12:25
Савчук: «У тенісному світі 90% людей зовсім не цікавить війна»
Савчук: «У тенісному світі 90% людей зовсім не цікавить війна»
WTA
18 червня 10:27
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Всі новини