Олег Шумейко

Визначилися всі учасники чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу, який пройде з 30 липня по 3 серпня у німецькому Дюссельдорфі.

На змаганнях виступлять 4 українських дуети – 3 пари представлять України у змаганнях серед жінок – Тетяна Лазаренко / Марина Гладун, Єва Сердюк / Дарія Романюк, Валентина Давидова / Ангеліна Хміль. Серед чоловіків виступлять бронзові призери ЧЄ-2023 Сергій Попов та Едуард Рєзнік. Також у запасі знаходяться Інна та Ірина Махно (№3) та Іван Дацюк та Олексій Бублик (№17).

Нагадаємо, що Гладун та Лазаренко напередодні виграли турнір у Польщі.