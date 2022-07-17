Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:15
live
Всевітні ігри 2022. День 10. Тайський бокс Муей Тай. Пряма трансляція
18:40
Всесвітні ігри 2022. День 9. Літаючий диск

Українки Хміль та Лазаренко взяли золото на молодіжному чемпіонаті Європи

В серпні дівчата виступлять на континентальний першості в Мюнхені
Волейбол
17:39
Українки Хміль та Лазаренко взяли золото на молодіжному чемпіонаті Європи
Фото: FIVB

Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко взяли золоті нагороди чемпіонату Європи-2022 серед гравців віком до 20 років.

Український дует без поразок пройшов груповий етап, і не програв жодного сету за всю стадію плей-оф. Нагадаємо, що раніше Ангеліна та Тетяна завоювали бронзу у віковій категорії до 22 років.

Ще один дует з України Євгеній Бойко та Віталій Саввін стали першими в своєму квартеті, але на старті плей-оф поступилися майбутнім фіналістам змагань.

Нагадаємо, що Хміль та Лазаренко виступлять на дорослому чемпіонаті Європи.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ангеліна Хміль Тетяна Лазаренко пляжний волейбол

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи
Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи
Волейбол
12 липня 19:50
Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court
Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court
Волейбол
23 червня 18:41
Кращі пляжні волейболісти світу на турнірі King of the Court 2022. Слідкуйте за баталіями в Гамбурзі на XSPORT
Кращі пляжні волейболісти світу на турнірі King of the Court 2022. Слідкуйте за баталіями в Гамбурзі на XSPORT
Волейбол
20 червня 12:53

Новини: Волейбол

Українки Хміль та Лазаренко взяли золото на молодіжному чемпіонаті Європи
Українки Хміль та Лазаренко взяли золото на молодіжному чемпіонаті Європи
17:39
Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»
Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»
08:54
На старті чемпіонату Європи збірна України програла Італії
На старті чемпіонату Європи збірна України програла Італії
12 липня 23:06
Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи
Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи
12 липня 19:50
72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх
72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх
08 липня 19:20
Другий чемпіонат світу в історії. Розклад ігор збірної України на планетарній першості
Другий чемпіонат світу в історії. Розклад ігор збірної України на планетарній першості
07 липня 16:21
Найтитулованіший клуб України не виступатиме в ПВЛУ
Найтитулованіший клуб України не виступатиме в ПВЛУ
30 червня 18:28
Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»
Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»
30 червня 15:38
«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі
«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі
30 червня 13:21
Всі новини

Популярні новини

У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини