Українки Хміль та Лазаренко взяли золото на молодіжному чемпіонаті Європи

В серпні дівчата виступлять на континентальний першості в Мюнхені

Фото: FIVB

Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко взяли золоті нагороди чемпіонату Європи-2022 серед гравців віком до 20 років.



Український дует без поразок пройшов груповий етап, і не програв жодного сету за всю стадію плей-оф. Нагадаємо, що раніше Ангеліна та Тетяна завоювали бронзу у віковій категорії до 22 років.

Ще один дует з України Євгеній Бойко та Віталій Саввін стали першими в своєму квартеті, але на старті плей-оф поступилися майбутнім фіналістам змагань.

Нагадаємо, що Хміль та Лазаренко виступлять на дорослому чемпіонаті Європи.