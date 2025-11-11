Барком-Кажани обіграли одну з найсильніших команд Польщі
Львів’яни здобули першу суху перемогу цього сезону в ПлюсЛізі
близько 1 години тому
Українська команда Барком-Кажани здобула історичну перемогу в 5-му турі польської ПлюсЛіги, вперше в офіційних матчах обігравши Проєкт Варшаву — 3:0 (25:23, 25:23, 26:24).
До цього львів’яни шість разів поспіль поступалися бронзовому призеру ПлюсЛіги, але цього разу виграли всуху.
Матч пройшов у напруженій боротьбі: кожен сет вирішувався на різниці. Найрезультативнішим у Баркомі став Ілля Ковальов — 16 очок. У гостей найкращим був Лінус Вебер, а ексгравець Кажанів Юрій Семенюк набрав 6 очок, зокрема 3 блоки.
Поділитись