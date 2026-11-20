Барком зазнав пʼятої поразки поспіль у чемпіонаті Польщі
Львівська команда посідає десяте місце в турнірній таблиці
Львівський волейбольний клуб Барком-Кажани, який виступає в чемпіонаті Польщі під назвою Ястшембе Барком, зазнав пʼятої поразки поспіль.
У матчі сьомого туру клуб поступився команді ЗАКСА – 3:1.
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Українець Василь Тупчій став найрезультативнішим гравцем Баркома. Він набрав 17 очок.
Барком посідає десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі із шістьма очками.
Чемпіонат Польщі. 7-й тур
ЗАКСА – Ястшембе Барком 3:1 (25:21, 25:21, 26:28, 25:19)
Перша осічка в Плюс Лізі. Барком програв на тайбрейку Хелму
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