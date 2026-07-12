Денис Сєдашов

Львівський волейбольний клуб Барком-Кажани змінить головного тренера. Латвійський фахівець Угіс Крастіньш залишив команду, яку очолював з 2016 року. Про це повідомила пресслужба клубу у Facebook.

Під керівництвом Крастіньша львівська команда тричі вигравала чемпіонат України. З 2022 року латвієць тренував «кажанів» у ПлюсЛізі — елітному дивізіоні чемпіонату Польщі, де у попередньому сезоні клуб посів 11-те місце.

Також із 2017 до початку 2024 року Крастіньш паралельно очолював чоловічу національну збірну України з волейболу.

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