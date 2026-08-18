«Нове місце. Нова історія»: Барком-Кажани перейменовано на Ястшембє Барком
Команда проводитиме домашні матчі в Ястшембє-Здруї
Український волейбольний клуб Барком-Кажани оголосив про зміну назви та зміну домашньої арени. Відтепер команда виступатиме під назвою Ястшембє Барком і базуватиметься в польському місті Ястшембє-Здруй.
Про це повідомила пресслужба клубу у своєму офіційному зверненні:
Ми починаємо наступний розділ нашої історії як Ястшембе Барком! У наступному сезоні під новою назвою ми змагатимемося в TAURON Liga, а нашим новим домом стане Ястшембє-Здруй. Тут ми тренуватимемося, гратимемо і разом з вами боротимемося за кожне очко!
Вже незабаром ви познайомитеся з тренерським штабом та гравцями, які представлятимуть кольори Jastrzębie Barkom у наступному сезоні. Нове місце. Нова історія. Ястшембє Барком.
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