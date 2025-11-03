Чемпіонат Польщі. Барком-Кажани – АЗС Ольштин. Відеотрансляція
Український клуб зіграє другий домашній матч
близько 1 години тому
Фото: ПлюсЛіга
У третьому турі чемпіонаті Польщі з волейболу Барком-Кажани прийматимуть в Ельблонгу Індикпол АЗС Ольштин.
Трансляцію зустрічі дивіться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:30 за київським часом.
Відзначимо, що напередодні львів’яни здобули першу перемогу у ПлюсЛізі у сезоні-2025/26. «Кажани» обіграли у 5 партіях Норвід.
