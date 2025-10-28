Чемпіонат Польщі. Барком-Кажани – Норвід. Відеотрансляція
Український клуб вперше прийматиме матч ПлюсЛіги в Ельблонгу
близько 3 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
28 жовтня Барком-Кажани проведуть матч другого туру чемпіонату Польщі.
У першому домашньому матчі в Ельблонгу український клуб прийматиме Норвід. Трансляція матчу відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 18:30 за київським часом.
Нагадаємо, що у першому турі чемпіонату Польщі «кажани» на тай-брейку поступилися Трефлу.
