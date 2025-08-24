Чемпіонат світу-2025. Японія – Україна. Відеотрансляція
Другий матч «синьо-жовтих» на змаганнях у Таїланді
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
25 серпня у таїландському Бангкоку відбудеться матч другого туру чемпіонату світу-2025 між збірними України та Японії.
Гру дивіться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 13:00.
На старті змагань «синьо-жовті» поступилися чинним переможниця турніру Сербії (0:3). Японія ж у свою чергу здобула перемогу над Камеруном (3:0).
