Жіноча збірна України поступилася Сербії у стартовому матчі чемпіонату світу
Синьо-жовті програли у трьох сетах
близько 1 години тому
Фото: en.volleyballworld.com
Жіноча збірна України з волейболу з поразки розпочала виступ на чемпіонаті світу-2025 у Таїланді.
У стартовому поєдинку українки поступилися чинним чемпіонкам світу — збірній Сербії з рахунком 0:3 (21:25, 19:25, 17:25).
Найрезультативнішою у збірній України стала Анна Артишук – 13 очок.
Матч проти сербок став першим для української команди на жіночому ЧС за останні 31 рік.
Наступний поєдинок синьо-жовті проведуть у понеділок, 25 серпня, о 15:00 проти збірної Японії.
