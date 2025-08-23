«Цінний досвід для нас». Міленко прокоментувала поразку України від Сербії на ЧС
Українки поступилися у трьох партіях
15 хвилин тому
Фото: volleyballworld
Догравальниця жіночої збірної України Олександра Міленко прокоментувала поразку від Сербії у стартовому матчі чемпіонату світу з волейболу. Слова наводить Суспільне Спорт.
Ми добре попрацювали, але допустили занадто багато помилок. Сербки — досвідченіші, і, можливо, саме це стало вирішальним фактором. Водночас матч дав нам цінний досвід, з якого зробимо висновки.
Наступний поєдинок української команди відбудеться у понеділок, 25 серпня, проти збірної Японії о 13:00.
