Чемпіонат України. Епіцентр-Подоляни – Буревісник, Поділля – Решетилівка. Відеотрансляція на XSPORT
Матчі розпочнуться о 15:00 та 18:00 відповідно
близько 19 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
У рамках третього туру чемпіонату України у Городку 29 листопада відбудеться 2 матчі.
Відкриють ігровий день переможці Суперкубка України-2025 Епіцентр-Подоляни та Буревісник, другими на майданчик вийдуть Поділля та Решетилівка. Трансляцію матчу Епіцентр-Подоляни – Буревісник дивіться на телеканалі XPORT+ о 15:00, зустріч Поділля – Решетилівка можна переглянути на телеканалі XSPORT. Початок запланований на 18:00 за київським часом.
