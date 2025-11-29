Барком-Кажани перервали 3-матчеву серію поразок у чемпіонаті Польщі
Українці обіграли Хелм 3:2
близько 23 годин тому
Барком-Кажани у рамках дев’ятого туру чемпіонату Польщі з волейболу обіграли новачка ПлюсЛіги Хелм 3:2.
MVP зустрічі став найрезультативніший виконавець у складі українського клубу Василь Тупчій. Діагональний за матч заробив 25 очок – 21 в атаці, 2 на подачі та 2 на блоці. «Кажани» залишилися на десятій позиції у турнірній таблиці ПлюсЛіги, за 8 матчів набравши 9 очок при 3 перемогах та 5 поразках.
Чемпіонат Польщі
Хелм – Барком-Кажани 2:3 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 9:15)
