Епіцентр-Подоляни стали володарями Суперкубка України
Гегемони у фіналі обіграли Збірну України U20
близько 9 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни стали володарями першого трофею у сезоні-2025/26 – Суперкубка України.
У фіналі «бізони» у трьох партіях обіграли Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став догравальник Подолян Олександр Наложний, який набрав 18 очок.
Суперкубок України. Фінал
Епіцентр-Подоляни – Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20 3:0 (25:17, 25:18, 25:15)
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни отримали суперника в 1/16 фіналу Кубка Виклику.