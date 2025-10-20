Чемпіонки України двічі обіграли володарок Кубку у Суперлізі
Полісся вдома двічі обіграло Добродій
близько 1 години тому
Фото: Балта
Відбулися матчі другого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.
Дебютантки Суперліги Полісся-Житомирська політехніка-ОШВСМ вдома двічі переграло Добродій-Медуніверситет-ШВСМ, а чемпіонка України Буковинка у домашніх стінах двічі переграла володарок Кубку України Балту.
Суперліга. 2-й тур
Буковинка – Балта 3:1 (18:25, 25:15, 25:23, 26:24)
Полісся – Добродій 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 25:23)
Полісся – Добродій 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 21:25, 15:8)
Буковинка – Балта 3:1 (25:20, 25:14, 24:26, 25:18)