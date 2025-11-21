Олег Шумейко

22-23 листопада відбудеться розіграш першого національного трофею у чоловічому волейболі. У Городку чотири найкращих команди за результатами чемпіонату України сезону-2024/25 будуть боротися за Суперкубок України.

Формат турніру вперше з часу заснування у 2016 році вперше змінився – 4 команди розпочнуть змагання з півфінальних протистоянь. Першими на майданчик на Хмельниччині вийдуть збірна України U20 та Житичі-Полісся, а згодом відбудеться протистояння Епіцентр-Подолян та МХП-Ладижина.

Епіцентр-Подоляни

Переможці чемпіонату України, Кубка України та Суперкубка України минулого змагального року є явними фаворитами майбутніх змагань. Найкраща команда країни на цей сезон обрала іншу тактику – у клубі вирішили відмовитися від послуг легіонерів та намагатися добиватися максимальних результатів місцевими виконавцями.

За рахунок цього «бізони» ослабили низку суперників – зі стану віцечемпіона країни Житичів-Полісся перебралися Віктор Шаповал, Микита Лубан та Олександр Гладенко, а з МХП-Ладижина до Городка перебрався Сергій Міщенко.

Сезон-2024/25 Епіцентр-Подоляни пройшли без поразок – найближче до сенсації підбиралися житомиряни у фіналі плей-оф Суперліги, двічі діставшись до тай-брейку. За результатами матчів «бізонів» у жовтні та листопаді, найкраща команда України має у поточному сезоні серію перемог у 7 матчів (з двома перемогами у Кубку Виклику). Востаннє в Україні програвали ще Прометею у далекому квітні 2024 року – і несхоже, що тенденція зміниться.

Житичі-Полісся

Після злету до найкращого результату в історії у чемпіонаті України Житичі-Полісся втратили майже всіх гравців, які допомагали боротися з Епіцентром-Подолянами у минулому сезоні. Житомиряни проходять через період перебудови – про це свідчать і прихід до ролі головного тренера Дмитра Шоркіна, і підписання здебільшого юних виконавців з перспективою на майбутнє.

Серед усіх учасників фіналу чотирьох Житичі-Полісся після стартових матчів чемпіонату України розташовуються найнижче (шосте місце у турнірній таблиці). Тож житомирян можна виділити як явних аутсайдерів протистояння зі збірною України U20, враховуючи поразку у трьох партіях на старті Суперліги.

Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20

Перспективна молодь під керівництвом Костянтина Рябухи продовжує прогресувати. Збірна України U20 минулого сезону двічі поступилися Епіцентр-Подолянам на шляху до вирішальних матчів сезону – у півфіналах Кубка України та чемпіонату України. Тож цьогоріч команда може дістатися до першого для себе фіналу – як бронзові призери Суперліги Збірна України U20 зіграє з віцечемпіоном країни Житичами-Полісся.

Команда серед всіх учасників ЧУ-2025/26 зазнали мінімальних змін у порівнянні з минулим сезоном. Тож юні виконавці, які разом знаходяться на майданчику не тільки на клубному рівні, а й на міжнародній арені під час виступів за збірну за рахунок кращої комунікації та розумінь одне одного ще не раз здивують нас протягом змагального року.

МХП-Ладижин

У Вінничан у міжсезоння відбулося кілька змін. Після сезону у вищоліговому МХП-Колосі Вадим Патратій пішов на підвищення та отримав пост головного тренера у команді Суперліги. З колективу пішов екскапітан Міщенко, але з важливого вдалося зберегти основного забійника команди Михайла Якушенка, який і цього сезону після 5 матчів є найкращим за результативністю у середньому за сет.

Звичайно, у перемогу над Епіцентр-Подолянами не дуже віриться, хоча у противагу до цьому можна згадати матч першого туру Суперліги, де вінничани у третьому та четвертому дали гранду бій та першими у сезоні забрали сет у представників Городка.

Прогнози на півфінали:

Збірна України U20 – Житичі-Полісся 3:0

Епіцентр-Подоляни – МХП-Ладижин 3:0

Трансляції матчів півфіналів, а також фіналу Суперкубка України дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Відеотрансляції півфіналів:

Збірна України U20 – Житичі-Полісся 22 листопада о 15:00

Епіцентр-Подоляни – МХП-Ладижин 22 листопада о 18:00