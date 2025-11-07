Суперліга. Епіцентр-Подоляни стали одноосібними лідерами
Чемпіони України залишилися єдиною командою без поразок після двох турів
близько 1 години тому
У волейбольній Суперлізі серед чоловічих команд відбулися всі матчі другого туру.
Єдиною командою, яка після п’яти матчів залишилася без поразок, є Епіцентр-Подоляни. Чемпіони України переграли у центральному матчі збірну України U20, здобувши 30 поспіль перемогу на внутрішній арені.
Суперліга. 2-й тур
Буревісник – Поліція охорони 0:3 (17:25, 16:25, 21:25)
Решетилівка – МХП-Ладижин 1:3 (25:23, 21:25, 24:26, 19:25)
МХП-Ладижин – Буревісник 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)
Поліція охорони – Решетилівка 1:3 (18:25, 25:21, 21:25, 21:25)
Епіцентр-Подоляни – Поділля 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)
Житичі-Полісся – Збірна України U20 0:3 (8:25, 22:25, 15:25)
Поділля – Житичі-Полісся 2:3 (19:25, 25:21, 25:22, 18:25, 9:15)
Епіцентр-Подоляни – Збірна України U20 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 29:27)
