Суперкубок України. Збірна України U20 – Житичі-Полісся. Епіцентр-Подоляни – МХП-Ладижин. Відеотрансляція на XSPORT
Розіграш першого трофея відбудеться 22-23 листопада
близько 5 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
22-23 листопада відбудеться Фінал чотирьох Суперкубка України. У матчах за титул зійдуться Збірна України U20, Житичі-Полісся, Епіцентр-Подоляни та МХП-Ладижин.
Перший півфінальний матч Збірна України U20 – Житичі-Полісся дивіться на телеканалі XSPORT+ 22 листопада. Початок – о 15:00 за київським часом.
Слідом відбудеться зустріч діючих тріумфаторів змагань Епіцентра-Подоляни та МХП-Ладижина. Старт зустрічі – о 18:00 за київським часом. Трансляція на XSPORT.
