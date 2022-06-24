Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court
Дебют України на King of the Court! Розклад змагань етапу у Гамбурзі, який транслює XSPORT
Сьогодні, 24 червня, зіграють дві українські пари
13:35
Інна та Ірина Махно / Фото: Instagram
Сьогодні, 24 червня, українські пари дебютують на King of the Court.
На етапі в Гамбурзі виступлять Валентина Давідова та Діана Луніна, а також Інна та Ірина Махно. Давідова та Луніна в рамках групи C першими вийдуть на ігровий корт – о 16:30 (крім Youtube трансляція на телеканалі XSPORT). Сестри Махно виступлять у квінтеті D та розпочнуть виступ о 19:30 (крім Youtube трансляція на телеканалі XSPORT+).
Трансляції King of the Court:
Також трансляції матчів King of the Court пройдуть на телеканалах XSPORT та XSPORT+.
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