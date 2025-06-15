Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук висловився Суспільне Спорт про результат гри Ліги націй з Бразилією та поділився очікуваннями від матчу з Іраном:

Після гри з Кубою у нас було мало часу на відпочинок та відновлення. Всередині четвертої партії (з Бразилією) ставало все важче і важче. Не фізично, а психологічно – важко було з себе витягнути якісь емоції.

Зараз ми цілком задоволені нашою грою, граємо проти топзбірних. Звичайно, завжди хочеться більшого, але це спорт – не завжди буде так, як тобі хочеться.

Ми стараємося не зациклюватися на (статусі сенсації), тому що знаємо, що у нас скоро нова й тяжка гра, і готуємось до неї.

Всі задоволені, але потрібно не розслаблятися, а грати далі на максимум. Збірна Ірану також сильна, тому потрібно готуватись до різних подій в грі.