Несамовита битва, але поразка. Огляд матчу Ліги націй Україна – Бразилія
«Синьо-жовті» вперше поступилися у новому для себе турнірі
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
14 червня збірна України провела матч третього туру Ліги націй з національною командою Бразилії.
У Ріо-де-Жанейро «синьо-жовті» були попереду 2:0 за партіями, але довести зустріч до перемоги не зуміли. Відзначимо, що це перша поразка українців у першому в історії виступі у Лізі націй.
Хайлайти матчу Україна – Бразилія:
Наступний матч українці проведуть 15 червня з національною командою Ірану.
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