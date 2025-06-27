Догравальник збірної України – про перемогу над Японією: «Не вірю, що ми виграли»
Полуян розповів, що стало ключовим для здобуття результату
7 хвилин тому
Фото: Volleyball World
Догравальник збірної України з волейболу Тимофій Полуян прокоментував перемогу команди над Японією у Лізі націй. Слова українця наводить Суспільне Спорт:
Не вірю, що ми виграли. Очікували, що виграємо кілька матчів, але сьогоднішня гра була неймовірною для нас. Ми після першого сету почали дотримуватися плану, який мали. Треба було тримати концентрацію та грати так, як ми вміємо.
Наступний матч збірна України проведе 29 червня. Суперником буде господар другого ігрового тижня Болгарія.