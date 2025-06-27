Олег Шумейко

У рамках сьомого туру Ліги націй чоловіча команда України з волейболу обіграла віцечемпіона турніру минулорічного розіграшу Японію 3:2.

Японці, які поки виступають без своїх головних зірок, дали хороший бій українцям, хоч і мали ще кількох гравців з пошкодженнями. «Синьо-жовті» не припустили жодної недооцінки опонента, перегравши суперника у всіх компонентах – в атаці, на подачі та на блоці.

Це була четверта перемога українців у Лізі націй-2025. З 12 очками в активі «синьо-жовті» наразі знаходяться на проміжній четвертій позиції.

Ліга націй. 7-й тур

Україна – Японія 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

Наступний матч збірна України проведе 29 червня. Суперником буде господар другого ігрового тижня Болгарія.