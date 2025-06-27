Збірна України у трилері обіграла віцечемпіона Ліги націй Японію
«Синьо-жовті» здобули четверту перемогу на турнірі
близько 1 години тому
У рамках сьомого туру Ліги націй чоловіча команда України з волейболу обіграла віцечемпіона турніру минулорічного розіграшу Японію 3:2.
Японці, які поки виступають без своїх головних зірок, дали хороший бій українцям, хоч і мали ще кількох гравців з пошкодженнями. «Синьо-жовті» не припустили жодної недооцінки опонента, перегравши суперника у всіх компонентах – в атаці, на подачі та на блоці.
Це була четверта перемога українців у Лізі націй-2025. З 12 очками в активі «синьо-жовті» наразі знаходяться на проміжній четвертій позиції.
Ліга націй. 7-й тур
Україна – Японія 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)
Наступний матч збірна України проведе 29 червня. Суперником буде господар другого ігрового тижня Болгарія.