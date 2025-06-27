Тренер збірної України: «Сподіваюся, ми вийдемо у плей-оф Ліги націй»
Брісіолі розповів, що непокоїть «синьо-жовтих» перед наступним матчем ЛН
близько 1 години тому
Асистент головного тренера збірної України Рауля Лосано Ігнасіо Брісіолі оцінив перемогу над Туреччиною та висловився про наступний матч «синьо-жовтих» з національною командою Японії у Лізі націй. Слова спеціаліста наводить Суспільне Спорт:
Я б хотів подякувати всім за підтримку. Ми дуже тішимося нашій грі: у нападі, на подачі та у блоці. Я радий, що завершили цей матч у третьому сеті.
Сподіваюся, ми вийдемо у плей-оф. Зараз ми думаємо про матч з Японією. Поки відпочиваємо, а потім – Японія та Болгарія. В Японії дуже класна подача – нам треба про це подумати.
Нагадаємо, що 27 червня «синьо-жовті» проведуть наступний матч ЛН-2025. Відеотрансляція зустрічі Україна – Японія.